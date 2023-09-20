В Ереване призвали к круглосуточному протесту против Пашиняна Глава блока «Мать Армения» объявил круглосуточный протест против Пашиняна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава блока «Мать Армения» Андраник Теванян, избранный в совет старейшин Еревана, призвал начать круглосуточный протест на центральной площади города, сообщает ТАСС. Главное требование собравшихся — отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Эта площадь становится моей квартирой. Я отсюда не уйду, пока мы не добьемся отставки Пашиняна. Установим палатки и останемся здесь, — сказал Теванян.

После этого полиция начала задержания. Сообщается, что среди демонстрантов есть пострадавшие. Им оказывается медицинская помощь на месте.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении. На этом фоне у здания правительства Армении собрались протестующие из-за обострения ситуации в регионе. Они потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна вмешаться в конфликт в Карабахе.

Вскоре начались стычки с полицией, демонстранты попытались попасть внутрь. В результате пострадали несколько человек, в том числе полицейские. Пострадавшие госпитализированы, они проходят медицинское обследование.