В Ереване отреагировали на слухи об отставке Пашиняна

https://static.news.ru/photo/2274cd22-2120-11eb-8dd0-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: armgovernment/facebook.com

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян прокомментировала сообщения о его отставке из-за неудач в Нагорном Карабахе.

Слухи об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна являются дезинформацией и не соответствуют действительности, — написала в Facebook Геворгян.

Сообщения о возможной отставке Пашиняна появились в соцсетях на фоне продолжающейся эскалации конфликта в Карабахе. Журналисты утверждали, что премьер не сможет удержать свой пост, так как Армения терпит неудачи в зоне конфликта, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Армении понесли потери на Агдамском направлении фронта рядом с зоной боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно данным Министерства обороны Азербайджана, в ходе боёв армянским военным был нанесён серьёзный урон.

Накануне премьер-министр Азербайджана Али Асадов сообщил, что Баку взял под контроль в Нагорном Карабахе четыре города, три посёлка, а также свыше 200 населённых пунктов.

А президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время не готов к переговорам с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, это абсолютно бессмысленно. Глава Азербайджана пояснил, что после прихода к власти армянский премьер заверял в готовности к работе по решению карабахского конфликта, однако «сделал всё возможное для нарушения переговорного процесса» своими заявлениям. Он добавил, что пока считает правильным форматом переговоры на уровне министров иностранных дел.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.