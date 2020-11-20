В Ереване начался митинг противников Пашиняна

https://static.news.ru/photo/50cb8d00-29ae-11eb-b604-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Митинг с требованием об отставке премьер-министра Азербайджана Никола Пашиняна начался на площади Свободы в Ереване.

В акции участвуют горожане, а также лидеры оппозиции, которых вызывали в Специальную следственную службу для предъявления обвинения по статье об организации и проведении собрания с нарушением установленного законом порядка, передаёт корреспондент РИА Новости.

Пашинян должен уйти, так как при его несерьёзном правлении мы не сможем поменять ситуацию, наша страна не сможет выпрямить спину, — сказал в ходе митинга член оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

Люди требуют отставки Пашиняна, так как считают ошибкой подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване и других городах. Оппозиция требует отставки Пашиняна и пересмотра заключённого соглашения.

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ надеются, что происходящие в Армении события не отразятся на реализации договорённостей по Карабаху. При этом ситуацию в республике в ведомстве комментировать отказались, отметив, что это внутреннее дело Армении.