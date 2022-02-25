В ДНР сообщили об ударе ракетой «Точка-У» по Кировскому району Донецка

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР сообщили, что украинские силовики нанесли удар ракетой «Точка-У» по Кировскому району Донецка, где расположена нефтебаза. Отмечается, что головная часть ракеты при ударе не сработала.

Предположительно, целью удара была нефтебаза, расположенная примерно в 400 метрах от места падения ракеты, — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Ранее в представительстве заявили, что в ходе обстрела со стороны вооружённых сил Украины получил повреждения специализированный Дом ребёнка в Донецке, на территории учреждения зафиксирована воронка, информация о пострадавших не поступала.

До этого глава администрации города Горловка в Донецкой Народной Республике Иван Приходько заявил о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны украинских военных. По его словам, женщина 1976 года рождения скончалась от осколочного ранения грудной клетки. Уточняется, что пострадавшая умерла ещё до приезда скорой помощи, спасти её не удалось. Обстрел произошёл по адресу: улица Будённого, 67.

Впоследствии мэр Горловки также сообщил, что в результате обстрела ВСУ один из снарядов попал в здание местной школы. Из-за этого погибли два педагога. О жертвах и пострадавших среди детей не сообщается.