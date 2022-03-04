В ДНР сообщили о новом обстреле Донецка

В представительстве ДНР заявили о новом обстреле Донецка. Как сообщается в Telegram представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), по городу выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Населённый пункт Славное — город Донецк: выпущено пять снарядов калибра 122 мм, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ДНР за сутки в результате обстрелов погиб один мирный житель, ещё 11 человек получили ранения, среди них три ребёнка. По данным СЦКК, за сутки ВСУ 26 раз открыли огонь по территории республики. Из-за обстрелов повреждено 27 домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры на Горловском и Донецком направлениях.

До этого в штабе территориальной обороны ДНР рассказали, что с момента начала специальной операции установлен контроль над 36 населёнными пунктами. Все они вошли в зону влияния и ответственности районов ДНР. В настоящее время ведутся активные действия по освобождению от националистов городов Волноваха и Мариуполь.

Согласно указу о включении новых территорий в зону ответственности ДНР, администрации Новоазовского района подчинены на постоянной основе: сёла Павлополь, Пищевик, Широкино, Приморское, Бердянское, Водяное, Лебединское. Администрации Тельмановского района: сёла Староигнатьевка, Свободное, Гранитное, посёлки городского типа Андреевка, Мирное, сёла Каменка, Новосёловка, Новосёловка Вторая, Чермалык, Фёдоровка, Степановка и Орловское.