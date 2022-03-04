В ДНР сообщили, что первая семья покинула Мариуполь по гумкоридору

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что первые семьи уже воспользовались возможностью покинуть Мариуполь по гуманитарному коридору. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. По итогам второго раунда переговоров Москва и Киев ранее договорились о гумкоридорах для выхода гражданского населения и возможном временном прекращении огня на маршрутах.

Уже есть случай выхода семьи: муж, жена и ребёнок из Мариуполя. Они через населённый пункт Виноградово вышли, сейчас они находятся в Азовске, с ними работают социальные работники и медики, — сказал Басурин.

Коридор организован силами ВС РФ и Управлением Народной милиции ДНР по трассе М-23 Мариуполь — Новоазовск. Перемещающимся гарантируется безопасность по маршруту.

Также Басурин сообщил, что украинские военные продолжают обстрелы городов Донецкой Народной Республики.

Второй раунд переговоров России и Украины о прекращении боевых действий проходил в Беловежской Пуще. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что стороны достигли существенного прогресса. Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк, в свою очередь, отметил, что Киев не получил желаемого результата переговоров.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.