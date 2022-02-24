В ДНР прокомментировали участие войск РФ в наступлении в Донбассе

Российских военных в ДНР нет, наступательную операцию проводят бойцы Народной милиции, заявил РИА Новости официальный представитель военного ведомства республики Эдуард Басурин. Также сообщается, что представители Главного управления Национальной полиции и СБУ по Донецкой области готовятся к эвакуации.

На данный момент я точно могу сказать, что российских военных здесь нет. Наступательная операция идёт силами Народной милиции ДНР, — сказал он.

Кроме того, как сообщается в Telegram-канале ведомства, представители Главного управления Национальной полиции и СБУ по Донецкой области вывозят документы, оружие и ценное имущество. Проведение эвакуационных мероприятий отмечается также в Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Ранее глава ДНР Денис Пyшилин заявил о приостановке эвакуации наcеления в Россию. Жителей ДНР начали вывозить в Ростовскую область на прошлой неделе на фоне обострения cитуации в регионе. Он не уточнил, связана ли приостановка эвакуации жителей ДНР с российской спецоперацией.

По словам лидера республики, население временно не сможет покинуть территорию конфликта. Причины такого решения пока не уточняются, но они могут быть связаны со спецоперацией России в Донбассе. При этом Пушилин констатировал, что есть раненые и погибшие как среди наших военнослужащих, так и среди гражданского населения.