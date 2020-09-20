В центре Минска завершилась акция оппозиции

https://static.news.ru/photo/18f579ae-fb69-11ea-96a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В центре белорусской столицы Минске закончилась несанкционированная акция протеста. Произошло это после того, как ОМОН не дал её участникам выйти на проспект Независимости и перекрыл движение в районе его пересечения с улицей Козлова, после чего толпа стала расходиться.

Когда люди начали разъезжаться по домам, силовики убрали заграждения и движение автомобилей на проспекте возобновилось, а большая колонна бойцов ОМОНа отправилась в район станции метро «Уручье», на свою базу. Уехали и бронетранспортёры, охранявшие резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко, передаёт РИА Новости.

По предварительным оценкам, на акцию вышли несколько десятков тысяч человек, которые вплотную подошли к силовикам в районе проспекта Независимости. Бойцы ОМОНа встали в живую цепь и преградили им путь к площади Победы. При этом подстраховывали их водомёты.

Силовики стучали дубинками по металлическим щитам, чтобы предупредить митингующих, и оттесняли их. В итоге одна часть граждан отступила назад по проспекту Независимости, а вторая — по улице Веры Хоружей. При этом нескольких участников акции задержали у станции «Немига» и на проспекте Независимости.

Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна» сообщает о более чем 110 задержанных в республике: в Минске — 67 человек, в том числе гражданин России, в регионах — 45 человек. Некоторые уже отпущены из милиции.

В воскресенье во многих городах Белоруссии люди вышли на акции протеста. Наиболее масштабные митинги проходят в Минске. При этом наблюдатели отмечают, что сегодняшняя акция протеста в Минске оказалась не такой многочисленной, как демонстрации, проходившие в предыдущие воскресные дни. По некоторым оценкам, на так называемый марш справедливости вышло менее 100 тысяч человек.

Планировалось, что они пройдут через президентский дворец к Верховному суду, чтобы оставить там портреты чиновников, которые, по их мнению, заслуживают трибунала. Однако за несколько часов до мероприятия центр города наводнили силовики. По улицам белорусской столицы начала ездить военная техника. Часть города перегородили колючей проволокой и металлическими ограждениями.

Представитель МВД подтвердила, что силовики стреляли в воздух, а также использовали против брестских демонстрантов слезоточивый газ. Этот факт также подтвердила представитель МВД, пояснив, что это было необходимо для пресечения противоправных действий. Помимо этого, в Белоруссии снижена по требованию властей скорость мобильного Интернета, хотя люди утверждают, что он вообще не работает.

Как писал NEWS.ru, в центре белорусской столицы силовики задерживали людей на несанкционированном оппозиционном «Марше солидарности».