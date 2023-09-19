В центре Еревана слышны звуки стрельбы

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

В центре Еревана слышны звуки стрельбы на фоне массовых протестов. Немногим ранее полиция применила светошумовые гранаты против митингующих. На место отправились кареты скорой помощи, параллельно полиция начала проводить задержания.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с раненым мужчиной в результате протестов. Ему обожгло ногу светошумовой гранатой, запущенной полицейскими. Его увезли медики.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении.

У здания правительства Армении начались стычки с полицией, демонстранты пытаются попасть внутрь. МВД страны тем временем призывало людей воздержаться от неправомерных действий. Протестующие на площади Республики требуют от премьер-министра страны Никола Пашиняна вмешаться в конфликт в Карабахе и скандируют антиправительственные лозунги.

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев заявил, что у премьера Армении Никола Пашиняна нет выгодного выхода из ситуации с Карабахом. Он отметил, что армянский политик отвернулся от союза с Россией и отправился искать поддержки на Западе. Журавлев подчеркнул, что отстоять Карабах премьеру не удастся, а его западные союзники и не подумают вмешиваться.