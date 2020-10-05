В Бишкеке протестующие захватили здание парламента

Участники акции протеста захватили в Бишкеке здание парламента, в котором также размещается администрация главы киргизского государства.
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Митинг несогласных с итогами парламентских выборов начался на центральной площади Бишкека утром 5 октября. В протестах участвовали около 5–6 тысяч человек. Ближе к вечеру милиция стала разгонять демонстрантов, после чего начались столкновения. Демонстранты забрасывали милиционеров бутылками с зажигательной смесью и камнями. В ответ бойцы спецподразделений МВД использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство здравоохранения Киргизии сообщило о последствиях протестной акции в столице страны. В результате столкновения митингующих с силовиками в больницы попали около 130 человек. Кроме того, несколько человек получили травмы, врачи оказали им помощь, однако пациенты отказались от госпитализации.
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