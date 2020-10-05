В Бишкеке протестующие захватили здание парламента

https://static.news.ru/photo/55d30552-0759-11eb-9e85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Партия «Республика»/twitter.com

Участники акции протеста захватили в Бишкеке здание парламента, в котором также размещается администрация главы киргизского государства.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что несколько групп людей после двухчасового противостояния с сотрудниками полиции прорвались на огороженную территорию возле главного здания Киргизии. Охранявшие его милиционеры отступили. В самом здании уже нет сотрудников аппарата президента и депутатов.

Митинг несогласных с итогами парламентских выборов начался на центральной площади Бишкека утром 5 октября. В протестах участвовали около 5–6 тысяч человек. Ближе к вечеру милиция стала разгонять демонстрантов, после чего начались столкновения. Демонстранты забрасывали милиционеров бутылками с зажигательной смесью и камнями. В ответ бойцы спецподразделений МВД использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство здравоохранения Киргизии сообщило о последствиях протестной акции в столице страны. В результате столкновения митингующих с силовиками в больницы попали около 130 человек. Кроме того, несколько человек получили травмы, врачи оказали им помощь, однако пациенты отказались от госпитализации.