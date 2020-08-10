Лукашенко рассказал о попытке захвата органов власти на юге Белоруссии

https://static.news.ru/photo/25c813bc-db02-11ea-a0c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Несколько сотен протестующих пытались после президентских выборов захватить городской райисполком на юге Белоруссии. Об этом заявил действующий глава государства Александр Лукашенко.

То есть в отдельных точках, где собрали людей, они пытались захватить органы власти, — цитирует белорусского лидера БелТА.

Он добавил, что захвата райисполкома удалось избежать благодаря вмешательству в происходящее военнослужащих погранотряда, который базируется неподалёку.

Лукашенко также сообщил о блокаде более трёх десятков избирательных участков в Минске и давлении на их сотрудников. По словам белорусского лидера, людей оттуда пришлось вывозить на военных автомобилях.

Он отметил, что организаторы несанкционированных акций «не лезут сами на штыки», а провоцируют на столкновения с силовиками других. Лукашенко заверил, что власти разберутся с каждым из таких провокаторов.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По данным Центризбиркома, действующий лидер государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второе место у домохозяйки Светланы Тихановской — 9,9%.

Вскоре после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как писал NEWS.ru, по словам Лукашенко, в беспорядках приняли участие граждане нескольких государств, в том числе из России.