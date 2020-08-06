В Белоруссии задержаны включившие песню Цоя «Перемен» на митинге диджеи

https://static.news.ru/photo/0a12636a-d87e-11ea-9851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Двое диджеев, включивших на провластном митинге в Минске песню группы «Кино» «Перемен», задержаны и, вероятно, находятся в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП).

Ранее молодые люди сообщили, что они пришли участвовать в митинге в «добровольно-принудительном» порядке, потому что работают в местном Дворце детей и молодёжи. Без согласования с организаторами мероприятия они включили композицию «Перемен», надев при этом на руки белые браслеты. Владислав Соколовский и Кирилл Галанов пояснили, что готовы к увольнению после своего поступка, передаёт Znak. Издание отмечает, что акцию диджеев публика поддержала аплодисментами.

Как рассказал брат задержанного Галанова, молодой человек находится в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) и сегодня, 7 августа, над ним состоится суд, но в чём его обвиняют, пока неясно. Подтверждённой информации о задержании второго диджея нет, однако, предположительно, они были задержаны вместе. Телефоны молодых людей отключены, брат Галанова написал в полицию заявление об исчезновении, сообщает «Наша Нива».

Как писал NEWS.ru ранее, российские артисты начали отказываться от участия в концертах, которые должны были состояться в Белоруссии за день до президентских выборов, 8 августа. Так, Леонид Агутин обратился к белорусской аудитории в Facebook и сообщил, что он и его музыканты не приедут в Минск.