В Белоруссии задержали руководителя интернет-проектов Ельцин Центра

https://static.news.ru/photo/5490d624-1820-11eb-8890-fa163e074e61_660.jpg Марина Петрушко Фото: ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное Слово»/Facebook

В Белоруссии задержана руководитель интернет-проектов Президентского центра Б. Н. Ельцина (Ельцин Центр) Марина Петрушко.

Об этом рассказала первый заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень. По её словам, Петрушко проводила в Барановичах отпуск. В воскресенье она поехала к своей очень пожилой маме, на автобусной остановке её задержали силовики, передаёт ТАСС.

Марина не участвовала ни в каких политических акциях, это очевидное недоразумение, — заявила Телень.

Она отметила, что сейчас Петрушко находится в изоляторе временного содержания (ИВС). Ей ещё не предъявлено обвинение. Интересы руководителя интернет-проектов Ельцин Центра будет представлять адвокат Антон Гашинский. По словам Телень, посольство и консульство уже проинформированы о случившемся.

Мы очень переживаем за коллегу и надеемся на то, что в ближайшее время она окажется на свободе, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники белорусской милиции задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в распространении конфиденциальной информации о сотрудниках силовых ведомств и членах их семей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.