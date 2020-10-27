В Белоруссии задержали руководителя интернет-проектов Ельцин Центра

В Белоруссии задержана руководитель интернет-проектов Президентского центра Б. Н. Ельцина (Ельцин Центр) Марина Петрушко.
Об этом рассказала первый заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень. По её словам, Петрушко проводила в Барановичах отпуск. В воскресенье она поехала к своей очень пожилой маме, на автобусной остановке её задержали силовики,
Марина не участвовала ни в каких политических акциях, это очевидное недоразумение, — заявила Телень.
Она отметила, что сейчас Петрушко находится в изоляторе временного содержания (ИВС). Ей ещё не предъявлено обвинение. Интересы руководителя интернет-проектов Ельцин Центра будет представлять адвокат Антон Гашинский. По словам Телень, посольство и консульство уже проинформированы о случившемся.
Мы очень переживаем за коллегу и надеемся на то, что в ближайшее время она окажется на свободе, — сказала она.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники белорусской милиции задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в распространении конфиденциальной информации о сотрудниках силовых ведомств и членах их семей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.