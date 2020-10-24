В Минске задержали мужчину за распространение данных силовиков

https://static.news.ru/photo/c34c074e-17af-11eb-9c85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники белорусской милиции задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в распространении конфиденциальной информации о сотрудниках силовых ведомств и членах их семей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Молодой человек интересовался персональной информацией о сотрудниках органов внутренних дел и членах их семей. По их имени и фамилии он находил паспортные данные, номера телефонов и адреса проживания, после чего передавал их администраторам деструктивных Telegram-каналов. Все это делалось по заданию кураторов, — заявила Чемоданова в своём Telegram-канале.

По ее словам, подозреваемый рассказал правоохранителям о том, что он занимался противоправной деятельностью за вознаграждение в криптовалюте. При этом публикации в соцсетях сопровождались призывами к травле силовиков и их семей, а также порче их имущества. По факту действий мужчины милиция возбудила уголовное дело.

Протесты в Белоруссии не прекращаются с 9 августа после прошедших в стране президентских выборов. Согласно официальным результатам, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, но многие жители Белоруссии считают итоги выборов сфальсифицированными.

Как писал NEWS.ru, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призывала начать 26 октября забастовки по всей стране. В настоящий момент политик находится в Литве.

Позднее СМИ сообщили, что рабочие остановили работу на предприятиях «Гродно Азот», Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ), Минском тракторном заводе (МТЗ) и Минском электротехническом заводе. Позже эта информация была опровергнута представителями властей Белоруссии.