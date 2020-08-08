В Белоруссии задержали главу штаба Тихановской

https://static.news.ru/photo/efe6b6e4-d986-11ea-b20f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белоруссии сообщили о задержании милицией главы штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской — Марии Мороз. Причины пока неизвестны.

Как было заявлено при задержании, Мороз задержана для участия в административном процессе. Учитывая, что сегодня выходной день, это означает, что до понедельника Мороз до суда не выйдет на свободу, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее главная соперница Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская призвала народ отказаться от насилия, поскольку стране «не нужна кровь на улицах городов». Видеообращение выпустил её штаб накануне основного дня голосования.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, однако эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По стране прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Как писал NEWS.ru ранее, белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, покинувший страну вскоре после отказа регистрировать его на президентских выборах, попросил мировых лидеров поддержать проведение свободных выборов в родной стране.