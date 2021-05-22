В Белоруссии возбудили дело после инцидента с самолётом Ryanair

https://static.news.ru/photo/4c14974c-bbea-11eb-b4f3-96000091f725_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники белорусского Следственного комитета возбудили уголовное дело после инцидента с самолётом Ryanair в Минске по факту ложного сообщения о минировании экстренно севшего воздушного судна. Об этом в Telegram-канале ведомства сообщили представители СК.

Ранее в столице Белоруссии экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair. Впоследствии информация о бомбе на борту не подтвердилась. Как рассказали в СК, на место прибыли сапёрно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Специалисты не нашли взрывных устройств.

По данному факту Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса, — говорится в сообщении ведомства.

На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали в аэропорту.

Ранее Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что принять в Минске лайнер Ryanair распорядился лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сотрудники минского аэропорта уже начали проводить посадку пассажиров на экстренно севший рейс Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Об этом в разговоре с журналистами сообщили представители воздушной гавани.