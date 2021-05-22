В Белоруссии возбудили дело после инцидента с самолётом Ryanair

https://static.news.ru/photo/4c14974c-bbea-11eb-b4f3-96000091f725_660.jpgФото: Andreas Arnold/dpa/GLOBAL LOOK PRESS
Сотрудники белорусского Следственного комитета возбудили уголовное дело после инцидента с самолётом Ryanair в Минске по факту ложного сообщения о минировании экстренно севшего воздушного судна. Об этом в Telegram-канале ведомства сообщили представители СК.
Ранее в столице Белоруссии экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair. Впоследствии информация о бомбе на борту не подтвердилась. Как рассказали в СК, на место прибыли сапёрно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Специалисты не нашли взрывных устройств.
По данному факту Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 Уголовного кодекса, — говорится в сообщении ведомства.
На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали в аэропорту.
Ранее Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что принять в Минске лайнер Ryanair распорядился лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Сотрудники минского аэропорта уже начали проводить посадку пассажиров на экстренно севший рейс Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Об этом в разговоре с журналистами сообщили представители воздушной гавани.