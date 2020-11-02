В Белоруссии сообщили о 300 задержанных в ходе протестов в Минске

https://static.news.ru/photo/ae26052e-1cf3-11eb-a350-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В ходе акции протеста в Минске в воскресенье 1 ноября было задержано около 300 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова.

По её словам, в общей сложности в стране было зафиксировано 13 протестных акций. Самая массовая из них прошла в столице.

Акция с самого начала приобрела не «мирный» характер. Практически сразу (в 14:10) с площадки возле Минского часового завода (станция метро «Парк Челюскинцев») протестующие вышли на проезжую часть проспекта Независимости и заблокировали движение транспорта в обе стороны, — написала Чемоданова в Telegram-канале.

Представитель белорусского МВД подчеркнула, что около 300 человек задержаны на территории Минска и Минского района за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, в их отношении составлены административные протоколы. Она также сообщила, что по фактам сопротивления представителям органов внутренних дел и блокирования движения проводятся уголовно-процессуальные проверки. Чемоданова отметила, что количество участников протестных акций в других регионах, в основном, не превышало 10 человек.

Как писал NEWS.ru, Ольга Чемоданова сообщила, что участники несанкционированной протестной акции в Минске использовали взрывное устройство.

Граждане Белоруссии выражают несогласие с результатами президентских выборов, прошедших в августе. По официальным данным, глава государства Александр Лукашенко переизбрался на шестой срок, набрав 80,1% голосов, тогда как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10%. Протестующие считают результаты выборов сфальсифицированными.