В Белоруссии рассказали о переговорах Лукашенко и Путина
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:00, 12 марта 2022
Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир ПутинФото: kremlin.ru
Читайте нас в Google Новости
Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе встречи в Москве говорили об украинско-российских переговорах, заявила пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт. По её словам, лидеры двух стран выразили уверенность, что при желании Киева конфликт можно разрешить в любое время, сообщает Sputnik Беларусь в Telegram.
Одной из основных тем в этом разрезе стал ход переговоров, проходящих в Беларуси, и позиции российской и украинской сторон. Озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент, — пояснила пресс-секретарь.
Она добавила, что данная тема обсуждалась в присутствии помощника президента РФ Владимира Мединского.
Ранее стало известно, что Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Москве назвал западные санкции нелегитимными. Он подчеркнул, что ограничительные меры стали более масштабными, однако в Москве и Минске уже привыкли к «западному свинству».