В Белоруссии рассказали о переговорах Лукашенко и Путина

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллегой из РФ Владимиром Путиным в Москве назвал западные санкции нелегитимными. Он подчеркнул, что ограничительные меры стали более масштабными, однако в Москве и Минске уже привыкли к «западному свинству». Трансляция встречи ведётся на телеканале «Россия 24».

Я не единожды говорил, что и Российская Федерация, и мы (Белоруссия) тем более, всегда под санкциями. Сегодня они более масштабные, но мы уже к этому западному свинству привыкли. Это всё...