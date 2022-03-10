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В Белоруссии рассказали о переговорах Лукашенко и Путина

00:00, 12 марта 2022
В Белоруссии рассказали о переговорах Лукашенко и Путина Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе встречи в Москве говорили об украинско-российских переговорах, заявила пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт. По её словам, лидеры двух стран выразили уверенность, что при желании Киева конфликт можно разрешить в любое время, сообщает Sputnik Беларусь в Telegram.

Одной из основных тем в этом разрезе стал ход переговоров, проходящих в Беларуси, и позиции российской и украинской сторон. Озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент, — пояснила пресс-секретарь.

Она добавила, что данная тема обсуждалась в присутствии помощника президента РФ Владимира Мединского.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Москве назвал западные санкции нелегитимными. Он подчеркнул, что ограничительные меры стали более масштабными, однако в Москве и Минске уже привыкли к «западному свинству».

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