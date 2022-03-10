«Западное свинство»: Лукашенко высказался о санкциях против Минска и Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллегой из РФ Владимиром Путиным в Москве назвал западные санкции нелегитимными. Он подчеркнул, что ограничительные меры стали более масштабными, однако в Москве и Минске уже привыкли к «западному свинству». Трансляция встречи ведётся на телеканале «Россия 24».

Я не единожды говорил, что и Российская Федерация, и мы (Белоруссия) тем более, всегда под санкциями. Сегодня они более масштабные, но мы уже к этому западному свинству привыкли. Это всё нелегитимно, незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров, — заявил он.

Лукашенко отметил, что сегодня не стоит вопрос о том, переживут ли в РФ и Белоруссии санкции или нет. По его мнению, рестрикции для двух стран — это время возможностей.

Лукашенко также подчеркнул, что Украина атаковала бы Белоруссию, если бы РФ не нанесла превентивный удар. Он добавил, что к концу года люди забудут о ситуации на Украине.

Путин сообщил Лукашенко о позитивных сдвигах в переговорном процессе с Киевом. По его словам, переговоры идут практически ежедневно.