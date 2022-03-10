Путин сообщил Лукашенко о «позитивных сдвигах» в переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко о «позитивных сдвигах» в переговорном процессе с Украиной. По его словам, которые приводятся в прямом эфире на телеканале «Россия 24», переговоры идут практически ежедневно.

Переговоры <...> проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определённые позитивные сдвиги, как мне доложили, — заявил президент РФ.

Ранее президент Белоруссии не исключил возможности встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в случае достижения прогресса на мирных переговорах. Однако для её проведения необходимо предварительно проработать договорённости по ключевым вопросам. По мнению белоруcского лидера, нынешние переговоры важны как стартовая площадка для возможной встречи президентов Украины и России. Чтобы она cостоялась, делегации обеих стран должны подготовить вопросы для обсуждения, в том числе по таким направлениям, как демилитаризация и денaцификация.

В свою очередь издание ZN.ua опубликовало шесть требований, которые Москва якобы выдвинула Киеву, потребовав закрепить их в украинской конституции. По данным издания, в числе этих требований, помимо денацификации и демилитаризации, значится признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми. Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО и сделать русский язык вторым официальным в стране. Комментируя публикацию, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал «перестать есть в таких объёмах российскую пропаганду», перепечатку которой «по наивности» допускают СМИ.