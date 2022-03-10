На Украине опубликовали шесть требований России к руководству страны

Издание ZN.ua опубликовало шесть требований, которые Россия якобы выдвинула Украине, потребовав закрепить их в украинской Конституции. По данным издания, которое ссылается на «надёжные дипломатические источники», в числе этих требований, помимо денацификации и демилитаризации, значится признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.

Требования включают в себя отказ от движения в НАТО и нейтральный статус Украины, одним из гарантов которого станет Россия. Русский язык должен получить на Украине статус второго государственного, а все ущемляющие его законы отменены. Кроме того, Украина должна признать Крым российским и признать независимость ДНР и ЛНР в административных границах областей.

Также даётся определение «денацификации» Украины, под которым понимается запрет деятельности ультра-националистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмена действующих законов о героизации нацистов и неонацистов. Под демилитаризацией понимается полный отказ Украины от наступательных вооружений.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал публикацию в Twitter, призвав «перестать есть в таких объёмах российскую пропаганду», перепечатку которой «по наивности» допускают СМИ.

Всё, что я читаю в последнее время о переговорных «ультиматумах» России — о статусах, территориях, языках, нацификации и т.д., вызывает лишь недоумение, — заявил он.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что лидер страны Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу с главой РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что Киев пойдёт навстречу Москве по дипломатическому урегулированию конфликта, что позволит в ближайшем времени разрешить конфликт на Украине и прийти к мирным договорённостям. Тем не менее прекращение огня и вывод войск РФ с территории страны является главным условием урегулирования ситуации с точки зрения Киева.