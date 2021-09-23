В Белоруссии раскрыли попытку покушения на руководителей высокого ранга

Сотрудники КГБ Белоруссии задержали Сергея Соколова, обвиняемого в террористической деятельности. По данным силовиков, он планировал покушения на сотрудников правоохранительных органов и чиновников. Об этом сообщил заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире «Беларусь-1».

Телеканал показал кадры задержания и допроса Соколова, которого в сюжете называют «киллером».

Силовики вышли на него при расследовании попытки поджога дома депутата Олега Гайдукевича. В телесюжете говорится, что задержанный занимался снабжением оружием террористических групп — ввозил его на территорию республики и прятал в схронах. В ходе допроса он завил, что на преступление его толкнул «некий Олег из Украины», который предложил «участвовать в сопротивлении» и попросил присмотреть какое-нибудь оружие «для борьбы с режимом».

Также утверждается, что оружие мужчина приобретал в России через Даркнет, а его расходы оплачивали «иностранные заказчики». По их заданию он якобы должен был осуществить ряд вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов, государственных и общественных деятелей. Это должно было дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.

Как рассказал Бычек, сейчас действия задержанного квалифицируют как «акт терроризма». В будущем подозреваемому могут также предъявить обвинения в незаконном обороте оружия с целью совершения акта терроризма и захвата власти неконституционным путём.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на некоторых белорусских промышленных предприятиях есть шпионы, работающие на Запад за деньги спецслужб. По его словам, эти люди пытаются узнать, как Минск намерен обойти санкции.