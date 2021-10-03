В Белоруссии приняли законопроект об ответственности за призывы к санкциям

Белорусские депутаты приняли в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям. Соответствующие изменения будут прописаны в проекте закона «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь». Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что ужесточается уголовная ответственность за действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности страны, среди которых призывы, направленные на применение мер санкций) в отношении Белоруссии, физических и юридических лиц республики. За подобное деяние может грозить до 12 лет.

Ранее стало известно, что референдум по проекту новой Конституции Белоруссии власти планируют провести не позднее февраля 2022 года, а сам проект уже существует. Президент республики Александр Лукашенко убеждён, что голосование по основному закону следует совместить с местными выборами в стране. Глава Белоруссии обещал после принятия поправок уйти в отставку.