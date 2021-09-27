Лукашенко подтвердил сроки референдума по проекту новой конституции

Референдум о новой редакции Конституции Белоруссии состоится не позднее февраля 2022 года, её проект уже существует. Об этом на расширенном заседании Конституционной комиссии заявил глава государства Александр Лукашенко. Его цитирует агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул , что работа по конституционному строительству должна стать основой консолидации белорусского общества и заложить прочный правовой фундамент для развития страны. Он призвал бережно и рационально отнестись к предложениям, которые по тем или иным причинам не учтены в подготовленном проекте конституции, а также к предложениям, которые поступят в ходе всенародного обсуждения новой конституции.

Уверен, так и будет, потому что окончательное решение примет народ. Как я уже говорил, референдум состоится не позднее февраля будущего года, — сказал президент.



Он также заявил, что эксперты-юристы должны в сжатые сроки доработать имеющийся текст конституции с учётом результатов обсуждения и устранить имеющиеся юридические противоречия. По его словам, в обществе существуют разные точки зрения относительно референдума: часть людей считает, что референдум не нужен и нужно идти нынешним путём, не меняя конституцию.

Это не принимается. Мы пообещали провести референдум по конституции. От нас требовали «перемен» и не только. Мы сами понимали, что суть жизни состоит в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Перемены — это не ломка, не слом, а эволюционное развитие, — сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко остался недоволен проектом изменений в конституцию, который ему предоставили для одобрения. Политик заявил, что документ нельзя назвать хорошо подготовленным, и отправил его на доработку.

В феврале 2021 года Лукашенко заявил, что референдум по новой Конституции Белоруссии можно будет организовать минимум через 11 месяцев или год. Политик убеждён, что его следует совместить с местными выборами в стране. Глава Белоруссии обещал, что уйдёт в отставку после принятия поправок.