В Белоруссии предложили сделать платным участие в выборах президента

https://static.news.ru/photo/4ac1983a-ccf4-11ea-b7fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина предложила сделать платным участие в президентских выборах.

По её словам, на сегодняшний день в стране стать кандидатами могут люди без работы и образования, «ведущие непонятный образ жизни». Она отметила, что, например, на Украине кандидаты в президенты для участия в выборах должны внести крупный залог. В случае прохождения кандидата во второй тур деньги зачисляются в бюджет, передаёт «Sputnik Беларусь».

Но у нас страна небогатых людей. Нельзя делать выборы только для олигархов. Поэтому я предлагаю: кандидат должен не вносить залог, а создать минимальный финансовый фонд и положить туда деньги, — пояснила она.

По её словам, подобный шаг стал бы свидетельством серьёзности намерений кандидата, а также позволил бы не допускать к выборам «деклассированные элементы». Средства могут пойти на печать рекламы и оплату работы инициативной группы.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина обратилась к членам участковых избирательных комиссий. Она попросила их не заходить в социальные сети.