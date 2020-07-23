В Белоруссии предложили сделать платным участие в выборах президента

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина предложила сделать платным участие в президентских выборах.
По её словам, на сегодняшний день в стране стать кандидатами могут люди без работы и образования, «ведущие непонятный образ жизни». Она отметила, что, например, на Украине кандидаты в президенты для участия в выборах должны внести крупный залог. В случае прохождения кандидата во второй тур деньги зачисляются в бюджет,
Но у нас страна небогатых людей. Нельзя делать выборы только для олигархов. Поэтому я предлагаю: кандидат должен не вносить залог, а создать минимальный финансовый фонд и положить туда деньги, — пояснила она.
По её словам, подобный шаг стал бы свидетельством серьёзности намерений кандидата, а также позволил бы не допускать к выборам «деклассированные элементы». Средства могут пойти на печать рекламы и оплату работы инициативной группы.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина обратилась к членам участковых избирательных комиссий. Она попросила их не заходить в социальные сети.
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