В Белоруссии от COVID-19 вылечились более 60 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/1d2bbe62-cf49-11ea-ab47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Число пациентов с подтверждённым коронавирусом, успешно прошедших лечение от заболевания, превысило 60 тысяч.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики, передаёт агентство БелТА. По его данным, по состоянию на 26 июля из больниц выписаны 60 425 пациентов.

Всего на сегодняшний день в стране проведено 1 251 359 тестирований на коронавирус. Общее число выявленных случаев COVID-19 в республике достигло 67 132.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник сообщил о подготовке страны ко второй волне коронавируса. По его словам, все клиники ускоренно оснащаются аппаратами компьютерной топографии. По словам Караника, клиники и раньше оснащались необходимым оборудованием. Этот процесс ускорила пандемия коронавируса.