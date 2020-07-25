В Белоруссии от COVID-19 вылечились более 60 тысяч человек

Число пациентов с подтверждённым коронавирусом, успешно прошедших лечение от заболевания, превысило 60 тысяч.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики,
Всего на сегодняшний день в стране проведено 1 251 359 тестирований на коронавирус. Общее число выявленных случаев COVID-19 в республике достигло 67 132.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник сообщил о подготовке страны ко второй волне коронавируса. По его словам, все клиники ускоренно оснащаются аппаратами компьютерной топографии. По словам Караника, клиники и раньше оснащались необходимым оборудованием. Этот процесс ускорила пандемия коронавируса.
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