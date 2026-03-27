27 марта 2026 в 11:25

В Белоруссии оценили итоги визита Лукашенко в КНДР

Пресс-секретарь Лукашенко назвала его визит в КНДР успешным

Александр Лукашенко и Ким Чен Ын Александр Лукашенко и Ким Чен Ын Фото: president.gov.by
Поездка президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНДР превзошла все ожидания, заявила ТАСС пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Она отметила, что Лукашенко пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в республику.

Результаты визита превзошли все ожидания, — сказала Эйсмонт.

Ранее Лукашенко и лидер Корейской Народно-Демократической Республики подписали договор о дружбе и сотрудничестве между государствами. Белорусский лидер прибыл в Пхеньян 25 марта и находился там с визитом два дня.

Также стало известно, что Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат. Белорусский лидер, вручая подарок, отметил, что это «на всякий случай». Кроме того, в ходе поездки в Пхеньян Лукашенко возложил букет цветов к монументу «Освобождение» по просьбе президента России Владимира Путина. Он сделал это в благодарность за помощь северокорейских солдат в Курской области.

Пресс-служба Лукашенко сообщила, что президент Белоруссии попробовал традиционные корейские блюда. Среди угощений значились лапша с говяжьей вырезкой, поданной на латунном блюде, а также салат с авокадо.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Киевом резко обмелело водохранилище
Названа важная деталь атаки на Русский дом в Праге
В Иране отчитались о задержании трех израильских агентов
В Госдуме ответили, что станет реальным стимулом для повышения рождаемости
Солдат ВСУ перекинули в Сумщину вместо Ближнего востока
Уничтожение израильского танк Merkava FPV-дроном «Хезболлы» попало на видео
Определен победитель второй практики Гран-при Японии
КСИР раскрыл, откуда жителям Ближнего Востока лучше бежать
Депутат оценил идею законодательно закрепить поддержку паломничества
Подростка отправили в колонию после кровавой новогодней елки в школе
Главу российской спортивной организации заподозрили в экстремизме
Врач предупредил, какие опасные состояния маскируются под панические атаки
В Россотрудничестве раскрыли новые детали атаки на Русский дом в Праге
Ночной режим: как интерьер помогает телу отключиться
Свадебные салоны приготовили неприятные «сюрпризы» для невест
Жителей Иркутской области обвинили в организации подпольных азартных игр
Почему не работает WhatsApp 27 марта: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
В АТОР оценили потери туротрасли из-за войны на Ближнем Востоке
Иран получил от России еще одну крупную партию гумпомощи в 313 тонн
Аракчи подсчитал количество иранских школ, разрушенных с начала войны
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

