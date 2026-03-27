В Белоруссии оценили итоги визита Лукашенко в КНДР Пресс-секретарь Лукашенко назвала его визит в КНДР успешным

Поездка президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНДР превзошла все ожидания, заявила ТАСС пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Она отметила, что Лукашенко пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в республику.

Результаты визита превзошли все ожидания, — сказала Эйсмонт.

Ранее Лукашенко и лидер Корейской Народно-Демократической Республики подписали договор о дружбе и сотрудничестве между государствами. Белорусский лидер прибыл в Пхеньян 25 марта и находился там с визитом два дня.

Также стало известно, что Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат. Белорусский лидер, вручая подарок, отметил, что это «на всякий случай». Кроме того, в ходе поездки в Пхеньян Лукашенко возложил букет цветов к монументу «Освобождение» по просьбе президента России Владимира Путина. Он сделал это в благодарность за помощь северокорейских солдат в Курской области.

Пресс-служба Лукашенко сообщила, что президент Белоруссии попробовал традиционные корейские блюда. Среди угощений значились лапша с говяжьей вырезкой, поданной на латунном блюде, а также салат с авокадо.