В Белоруссии назвали истинную цель CNN в интервью с Лукашенко

Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Александр Лукашенко

Целью интервью CNN с Лукашенко было не получение ответов на вопросы, считает БелТА.

Самопиар и конфронтация, а не получения ответов на задаваемые вопросы, были целью журналиста американской телекомпании CNN, который брал интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте БелТА.

Очевидно, что целью Мэтью Чанса было не получить ответы на вопросы и рассказать об этом аудитории телеканала, а исключительно самопиар и откровенная конфронтация в нарушение всех канонов журналистики, — написано в материале белорусской стороны.

Авторы текста также подчёркивают, что CNN показала американским зрителям всего 8 минут из почти часового интервью с главой государства. При этом большую часть хронометража занимали видеонарезки и авторские комментарии.

Интервью состоялось 30 сентября. Александр Лукашенко согласился провести его в рамках встречи с представителями общественности, экспертного сообщества и медиа «Большой разговор с президентом». Там присутствовала и американская съёмочная группа. Главным условием было отсутствие изъятий, купюр и дополнений в готовом материале.

Осведомлённые источники сообщили БелТА, что на стадии согласования американская сторона согласилась на подобные условия, однако после завершения интервью позиция Мэтью Чанса изменилась.

Мы в CNN не принимаем никаких ограничений по поводу того, как использовать материалы интервью, и будем использовать эту съемку так, как посчитаем нужным, — заявил он.

Полная версия беседы с президентом Белоруссии будет показана в 18:00 по местному времени в субботнем эфире телеканала «Беларусь 1».

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