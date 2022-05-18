СМИ: в Белоруссии запретили продавать книгу Оруэлла «1984»

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В Белоруссии запретили продажу книг Джорджа Оруэлла «1984», утверждает признанное в стране экстремистским издание «Наша Нива» со ссылкой на распоряжение правительства республики. Отмечается, что книга была запрещена в СССР до 1987 года, а в книжных госсетях Белоруссии произведение держалось на четвёртой строчке в списке бестселлеров.

Снять с продажи все варианты книги Оруэлл Д. «1984». Об исполнении доложить не позднее 19 мая, — якобы говорится в распоряжении.

Издание также утверждает, что накануне, 16 мая, был задержан ГУБОПиК издатель Андрей Янушкевич, который перевыпустил книгу в 2020-м году. Тогда роман занимал лидирующие строчки продаж.

Роман «1984» показывает насколько губительной для личности может быть тотальная несвобода. В антиутопии описывается тоталитарное общество, контролируемое Большим братом. Жители страны Океании лишены гражданских прав и индивидуальности, от них требуется исключительное подчинение власти, которая поощряет доносы на «несогласных». Высказывания из книги разобраны на афоризмы.

Интерес «1984» Джорджа Оруэлла вырос и у россиян после начала спецоперации на Украине.Роман вошёл в тройку лидеров вместе с книгой TRANSHUMANISM INC. Виктора Пелевина и трилогией Айн Рэнд «Атлант расправил плечи».