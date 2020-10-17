В Баку заявили о продвижении азербайджанской армии в Карабахе

https://static.news.ru/photo/55397424-1054-11eb-86cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Войскам азербайджанской армии удалось продвинуться на различных направлениях линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также уничтожить и вывести из строя большое количество техники и «живой силы» противника. Об этом сообщили в Минобороны республики.

В течение суток на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 7 танков Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 8 Д-30 и 1 Д-20 гаубиц-пушек, 10 единиц грузовых автомобилей с боеприпасами и 7 единиц другой автомобильной техники, — сообщили в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что личный состав ВС Азербайджана уже накопил боевой опыт и теперь занимает выгодные рубежи, высоты и позиции на важных направлениях. Войскам удалось прорвать заранее выстроенные оборонительные рубежи противника, вытеснить его с позиций и вынудить бежать. Так, в частности, отступил, понеся большие потери, 1-й батальон 5-го горнострелкового полка ВС Армении. Покинули свои позиции порядка 300 резервистов и члены отряда полиции спецназначения 1-го мотострелкового полка ВС Армении.

В Минобороны Азербайджана отметили нехватку продовольствия и боеприпасов в рядах противника, а также случаи неподчинения личного состава «из-за чувства усталости и безнадёжности» и даже отказа от участия в боевых действиях «из-за страха и паники».

Как писал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана распространило видеокадры уничтожения ЗРК С-300 ВС Армении. При этом оборонное ведомство не уточняет, где именно были развёрнуты эти зенитно-ракетные комплексы. Это уже третья подобная установка, об уничтожении которой сообщают азербайджанские военные с начала боёв в Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.