В Баку объяснили продолжение боевых действий в Карабахе

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Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе не действует из-за отсутствия условий для его реализации.

Об этом завил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает ТАСС.

Вчера в Москве был подписан соответствующий документ. Предусматривается удаление с территорий тел погибших военнослужащих, осуществление обмена пленных и других задержанных лиц. Это сложная, специфическая операция, координация которой возложена на Международный комитет Красного Креста. Пока не созданы условия для начала этих операций. Потому что Армения в очередной раз прибегла к провокации. Сегодня к 12 часам должно было наступить перемирие, но Армения совершила попытку нападения и получила ответ, — отметил Байрамов.

Главы МИД Азербайджана и Армении в ходе переговоров в Москве условились о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако вскоре после вступления его в силу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В частности, в Азербайджане заявили, что армянские войска используют фосфорные боеприпасы, а в Ереване утверждают, что противник наносит удары с беспилотников по населённым пунктам в регионе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.