В Азербайджане заявили об уничтожении армянской снайперской группы

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Снайперская группа вооружённых сил Армении, которая готовилась к обстрелу на Губадлинском направлении, была уничтожена. Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана.

Азербайджанская армия нанесла огневые удары по оборонительному участку переброшенного на оккупированную территорию 543-го полка вооруженных сил Армении, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы оборонного ведомства.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее, как писал NEWS.ru, Алиев выразил уверенность, что военное решение конфликта в Нагорном Карабахе должно перейти в политическую плоскость. По его мнению, Армения в конечном итоге будет вынуждена прийти к такому решению. При этом вооружённые действия Еревана он назвал фашизмом.