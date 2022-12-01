В Азербайджане заявили, что в ОБСЕ «злоупотребляли консенсусом» Глава МИД Азербайджана Байрамов заявил, что в ОБСЕ «злоупотребляли консенсусом»

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Джейхун Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку годами становился жертвой злоупотребления консенсусом в ОБСЕ. В качестве последнего примера он назвал решение о направлении в Армению миссии наблюдателей ОБСЕ, принятое в конце октября, сообщает «Интерфакс Азербайджан».

Решение об отправке в Армению миссии по оценке потребностей, принятое без консенсуса, стало открытым нарушением мандата, одобренного коллективной волей всех стран — участниц организации, — подчеркнул Байрамов.

Министр напомнил, что именно Баку инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией. При этом в Ереване, по словам Байрамова, пытаются торпедировать мирный процесс. Так, Армения пока не вывела полностью незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана, по-прежнему нет беспрепятственной транспортной связи между основной часть Азербайджана и Нахичеванью.

Байрамов указал на вызывающую беспокойство «роль некоторых третьих сторон», разжигающих реваншистское поведение Еревана.

Подход Азербайджана четкий, последовательный и основанный на международном праве. Стороны должны в срочном порядке согласовать юридически обязывающий документ, который закладывает основу для межгосударственных отношений, — считает дипломат.

Он добавил, что прогресс по трем основным направлениям процесса нормализации отношений между двумя странами — подписании мирного соглашения, делимитации границ и открытии региональных коммуникаций — существенно ограничен. Армения имитирует свое участие в процессе, указал Байрамов. Мировое сообщество должно указать Еревану на необходимость отказа от попыток подорвать процесс нормализации, считает глава МИД Азербайджана.

Ранее «Интерфакс Азербайджан» сообщил, что парламент Азербайджана призвал Париж отказаться от действий, которые могут помешать нормализации отношений между Баку и Ереваном. В агентство поступило заявление азербайджанских депутатов о том, что Нацсобрание Франции устроило «политический демарш» против Баку, приняв резолюцию, демонстрирующую неуважение территориальной целостности Азербайджана.