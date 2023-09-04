В МИД Армении заявили, что о вступлении страны в НАТО речи не идет

Фото: nato.int

Речи о членстве Армении в НАТО не идет, однако страна намерена продолжить сотрудничать с Альянсом, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел республики Ваан Костанян. По его словам, которые приводит «Интерфакс», Ереван уже не первый год развивает партнерские отношения с НАТО и не планирует их сворачивать.

Что касается партнерства Армении и НАТО, то оно осуществляется не первый год. Мы сотрудничаем с НАТО в различных форматах и готовы продолжить этот процесс, — заявил Костанян на встрече с журналистами.

Ранее председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер предложил Еревану присоединиться к Альянсу, подчеркнув, что президент США Джо Байден «защитит Армению». Комментируя это предложение, замглавы МИД республики подчеркнул, что Фелингер не является представителем блока. По его словам, он является лишь руководителем европейской общественной организации, в наименовании которой присутствует слово «НАТО».

Член Совета Федерации Владимир Джабаров также прокомментировал заявление Фелингера. По его мнению, НАТО пытается создать новый очаг напряженности, делая Армении подобные предложения. Сенатор призвал страну не повторять ошибок Украины, проводившей политику максимального сближения с Альянсом.