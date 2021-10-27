В Армении выступили за нормализацию отношений с Турцией

Армения неоднократно заявляла о готовности к нормализации отношений с Турцией. Ереван обсуждает этот вопрос с Москвой. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на заседании правительства, трансляция которого опубликована на официальном сайте ведомства.

Думаю, что было бы эффективно начать эти работы. И мы, и турецкая сторона заявляли, что есть позитивные сигналы, — сказал Григорян.

Говоря о заявлениях Азербайджана и Турции по Зангезурскому коридору, он подчеркнул, что позиция Армении осталась неизменной — ни один вопрос в «коридорной» логике не обсуждается. По словам Григоряна, в рамках трёхсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана очень чётко зафиксировано, что все подлежащие разблокировке транспортные пути являются суверенными территориями государств, по которым они проходят.

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что трёхсторонняя рабочая группа вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по разблокировке региональных коммуникаций на Южном Кавказе приблизилась к консенсусу по карте железных дорог. Он также отметил, что на настоящий момент стороны продолжают консультации по карте автомагистралей. По его словам, к договорённости прийти ещё не удалось.