В Армении рассказали о прогрессе по мирному договору с Азербайджаном Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван и Баку согласовали две статьи проекта мирного договора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арарат Мирзоян

Еревану и Баку удалось достичь некоторых подвижек в диалоге по проекту мирного договора, заявил глава МИД Армении. По его словам, которые приводит Sputnik Армения, в ходе переговоров в Вашингтоне были согласованы две статьи документа.

В Вашингтоне были достигнуты некоторые подвижки, в частности согласованы две статьи проекта мирного договора, вокруг остальных статей нам удалось честно поговорить. Отмечу, что во время таких переговоров стороны лучше понимают друг друга, — сказал министр.

Он также отметил, что по наиболее сложным и проблемным вопросам договора позиции сторон по-прежнему далеки. Мирзоян подчеркнул, что Армении важна определенность по вопросу делимитации госграницы. Он добавил, что Ереван готов и заинтересован в разблокировании коммуникаций в регионе, но исключительно на основе принципов суверенитета и равенства сторон.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на скорое подписание мирного договора с Азербайджаном. Он предположил, что это может произойти 1 июня в ходе встречи в Кишиневе. Глава правительства республики также допустил, что 25 мая в Москве могут быть подписаны документы об открытии региональных коммуникаций.