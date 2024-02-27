В Армении оценили возможный визит Зеленского в Ереван Депутат: визитом Зеленского в Ереван пытаются открыть второй фронт против России

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван пытаются организовать внешние силы, чтобы открыть второй фронт против РФ, заявил депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян, передает РИА Новости. По его словам, в случае удачи, это станет точкой невозврата для российско-армянских отношений.

Если визит Зеленского состоится, то это будет провокацией против Армении, станет точкой невозврата для армяно-российских отношений, чем поспешит воспользоваться Азербайджан для нападения на Армению, — заявил Манукян.

По его мнению, премьеру Армении Николу Пашиняну в этом представлении отведена роль армянского Зеленского или Саакашвили. Парламентарий считает, что Пашинян, исходя из своих личных расчетов и интересов, превратил Армению в разменную монету в противостоянии России с Западом.

Ранее Пашинян заявил, что участие Армении в ОДКБ в настоящий момент заморожено. При этом вопрос о сохранении российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня, добавил политик.

Пашинян пояснил, что в ОДКБ «доминирует Москва», а до этого сообщил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Глава правительства напомнил, что Алма-Атинская декларация 1991 года распространяется на все подписавшие ее бывшие республики СССР, в том числе Россию и Украину, признавшие границы друг друга.