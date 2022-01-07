В Алма-Ате загорелось здание филиала ТРК «МИР»

В Алма-Ате загорелось здание филиала телерадиокомпании «МИР». Там забаррикадировались боевики и устроили перестрелку с силовиками, сообщает «МИР 24». Все алма-атинские корреспонденты живы и продолжают работать. 5 января работники филиала телерадиокомпании передали последний материал до начала погромов.

Неизвестно, что бы сделали молодчики с корреспондентами и другими работниками представительства, если бы те попались им под руку. Все алматинские корреспонденты живы и продолжают исполнять свои обязанности, — говорится в сообщении.

Во время нападения на филиал телерадиокомпании погромщики орудовали топорами, уничтожая телевизионное оборудование.

Заместитель председателя по техническому развитию МТРК «МИР» Алексей Иконников заявил, что информация о том, что боевики пытались выйти в прямой эфир с помощью телевизионного оборудования компании, не соответствует действительности. Он уточнил, что все сотрудники были эвакуированы из здания.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.