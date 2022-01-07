В Алма-Ате начались проблемы с продуктами и бензином

В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате сейчас не работают практически все продуктовые магазины и АЗС, передаёт ТАСС. Небольшие магазины на окраине города, которые ненадолго открываются, принимают только наличные. При этом многие банкоматы сломаны и разграблены, а к функционирующим выстраиваются огромные очереди.

Люди заявляют о нехватке продуктов. В текущей ситуации этот вопрос решить невозможно, передаёт издание.

В городе также закрыты АЗС, из-за нехватки топлива не работает часть таксопарков. К одной открытой заправке, расположенной за городом образовалась очередь из десятков машин. Такси в отелях вызвать уже невозможно, таксопарки закрыты.

Как сообщалось ранее, примерная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане, по данным на 7 января, составила около 87,2 млрд тенге (примерно $200 млн), сообщает издание Informburo.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей страны «Атамекен». Отмечается, что из этой суммы 85,8 млрд — ущерб, нанесённый Алма-Ате.

7 января силовики Казахстана задержали в ходе беспорядков 3811 человек, 26 граждан были убиты, ещё 26 — ранены. Число погибших силовиков увеличилось до 18, пострадали более 740 сотрудников силовых структур.

Массовые протесты вспыхнули в республике в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

С 4 января в Алма-Ате происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране. В республике был режим чрезвычайного положения. По просьбе президента Казахстана Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.