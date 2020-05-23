Украинского нардепа Давиденко нашли мёртвым в его офисе

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Уборщица обнаружила тело народного депутата Верховной рады Украины Валерия Давиденко в его офисе.

Об этом изданию «Страна.UA» рассказал нардеп Илья Кива. Труп с огнестрельным ранением был обнаружен около 19:00 мск в офисе на улице Большая Васильковская в Киеве. Обстоятельства гибели парламентария устанавливаются.

Валерий Давиденко родился 16 марта 1973 года. Он не состоял в политических партиях и в Раду попал в качестве самовыдвиженца. Являлся членом парламентской фракции «Доверие».

Как сообщал NEWS.ru, 23 мая в Киеве состоялась акция протеста у офиса депутата Рады Виктора Медведчука. Ряд украинских источников сообщили о произошедшем возле офиса взрыве, однако полиция Киева эту информацию опровергла.