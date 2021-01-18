Украинского депутата обозвали дураком за травлю русской культуры

https://static.news.ru/photo/ec024340-5a23-11eb-b150-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитро Гурін/Facebook.com

Украинский депутат из партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин решил выделиться и поддержал на своей странице в Facebook закон о языке, который вступил в силу 16 января, критикой русской культуры. Теперь русский язык запрещён во всех учреждениях страны от министерств до магазинов.

Он написал, что Украина наконец избавится от «второстепенной региональной культуры с манией величия», имея в виду русскую культуру.

Нет никаких проблем в том, что русскоязычные дети будут изучать украинский язык в школе... Нет никакой проблемы, что дети будут изучать мировую культуру вместо «великой русской», у которой за всю историю была лишь пара коротких интересных вспышек, — написал Гурин в соцсети.

Однако реакция была не совсем такой, как он ожидал. Не только русскоговорящие украинцы назвали его дураком, но и говорящие на национальном языке. Его пассаж о запрете русского языка назвали «влажными мечтами патриота».

«Уже жалею, что отдала свой голос за Вас», «В нашей стране две проблемы по классике — дураки и дороги, вот типичный случай», «Мне 42, родилась и до четвёртого класса жила в Харькове, украинского языка не слышала там никогда», «На Украине, и не дай бог в мире, никто не знает человека с плохим образованием Гурина. Но весь мир знает Достоевского, Булгакова, Ахматову», писали пользователи.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине представили методичку по доносам на говорящих по-русски. Гражданам предлагается сообщать о случаях нарушения закона о языке в сфере услуг.