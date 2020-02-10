Министерство юстиции Украины направило 35 исков в Окружной административный суд Киева, в которых требует отменить регистрацию политических партий.
Об этом ТАСС
По данным Минюста, 48 из 349 официально зарегистрированных на Украине политических партий существуют только на бумаге.
Как ранее сообщал NEWS.ru, премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал в 2020 году сократить как минимум на 10% государственный аппарат. Экономию на персонале должно обеспечить внедрение IT-инструментов.
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