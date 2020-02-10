https://static.news.ru/photo/cdf118ee-4c0b-11ea-bac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: adm.ki.court.gov.ua

Министерство юстиции Украины направило 35 исков в Окружной административный суд Киева, в которых требует отменить регистрацию политических партий.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда. В число партий, которые предложил ликвидировать Минюст, вошли «Трудовая Украина», «Организация украинских националистов», «Блок оппозиционных сил» и другие. Министерство заявляет, что указанные в исках политические силы не участвовали в президентских или парламентских выборах в течение 10 лет, что, согласно украинским законам, является основанием для ликвидации.

По данным Минюста, 48 из 349 официально зарегистрированных на Украине политических партий существуют только на бумаге.

Как ранее сообщал NEWS.ru, премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал в 2020 году сократить как минимум на 10% государственный аппарат. Экономию на персонале должно обеспечить внедрение IT-инструментов.