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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что государственный аппарат будет сокращён минимум на 10% в 2020 году.

Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат. Большая экономия нами предусматривается за счет внедрения IT-инструментов, — заявил Гончарук в эфире телеканала ICTV.

Министр также анонсировал сокращение зарплат министров и их заместителей. Гончарук подчеркнул, что будет обсуждаться уровень оплаты труда для топ-чиновников. Предлагается, чтобы человек, занимающий наивысшую должность в правительстве, получал от трёх до пяти средних зарплат.

От 30 до 50 тысяч гривен — это тот коридор, в котором будут зарплаты в правительстве на наивысшем уровне, — заявил премьер.

NEWS.ru писал, что Гончарука обвинили во вранье о росте экономики. Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что давая обещание обеспечить рост внутреннего валового продукта (ВВП) на 40%, Гончарук понимал, что оно не будет выполнимо. Политик считает, что премьер дезинформирует своих соратников, чтобы остаться на своей должности.