Украинский МИД выступил против денонсации соглашений о флоте РФ в Крыму

https://static.news.ru/photo/d136704a-95ec-11eb-b2e2-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Денонсация Харьковских соглашений о размещении в Крыму Черноморского флота РФ, подписанных в 2010 году, не позволит Украине получить с России компенсацию за оккупацию полуострова. Как заявил представитель ведомства Олег Николенко, документ должен остаться в силе.

Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины, — приводит слова Николенко издание «Левый берег».

Он подчеркнул, что в случае нарушений положений соглашения российской стороной Киев получит дополнительные аргументы для получения компенсации убытков за оккупацию Крыма. Украина допускает рассмотрение в международных судах привлечения России к ответственности.

По словам политика, Россия имеет финансовые обязательства перед Украиной за размещение Черноморского флота в Крыму, которые не выполняет. Николенко заметил, что Киев активно работает на восстановлением нарушенных прав страны.

Как писал NEWS.ru, Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту подписания Харьковских соглашений об условиях пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Соглашение между двумя странами было ратифицировано Верховной радой в 2010 году.