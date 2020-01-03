https://static.news.ru/photo/48a54f22-2edb-11ea-bb03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что страна пока не готова к внедрению интернет-голосования.

Как передаёт РИА Новости, Диденко при этом призвал отличать выборы с использованием интернет-технологий от интернет-голосования как такового. Последнее, по его словам, не может в достаточной мере обеспечить принцип конфиденциальности. Однако глава ЦИК отметил, что современные методы могут помочь при обработке бюллетеней или при идентификации избирателей.

Ранее член правительства Украины Дмитрий Дубилет объявил, что перепись населения в конце 2020 года пройдёт с помощью анализа данных сим-карт, что позволит государству сэкономить до $124 млн.

Как сообщал NEWS.ru, 22 декабря 2019 года на Украине впервые прошли местные выборы в 86 объединённых территориальных общинах. Это стало возможным благодаря вступлению в силу закона о децентрализации.