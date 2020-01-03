Глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что страна пока не готова к внедрению интернет-голосования.
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Ранее член правительства Украины Дмитрий Дубилет объявил, что перепись населения в конце 2020 года пройдёт с помощью анализа данных сим-карт, что позволит государству сэкономить до $124 млн.
Как сообщал NEWS.ru, 22 декабря 2019 года на Украине впервые прошли местные выборы в 86 объединённых территориальных общинах. Это стало возможным благодаря вступлению в силу закона о децентрализации.
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