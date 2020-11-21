Украинские войска продвинулись под Донецком

https://static.news.ru/photo/959aa766-2cc1-11eb-9dc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: modofukraine/facebook.com

Вооружённые подразделения Украины расширяют укрепления и продвигаются под Донецком. Об этом свидетельствуют наблюдения мониторинговой миссии ОБСЕ.

Беспилотный летательный аппарат ОБСЕ зафиксировал три продления окопов ВС Украины под Песками. Траншеи продлены на 190, 150 и 20 метров соответственно. Таким образом, расстояние между двумя сторонами конфликта сократилось до 375 метров.

ОБСЕ расценивает первые два продления окопов как укрепление позиций. А вот 20-метровое продление в сторону линии соприкосновения оценено как продвижение, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель».

Закон об особом статусе Донбасса украинский парламент принял в 2014 году, однако норму так и не ввели в действие. В 2018 году Верховная рада продлила его действие до конца 2019 года, а после встречи «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года действие закона продлили до 31 декабря 2020 года.

«Формулу Штайнмайера» участвующие в урегулировании конфликта стороны подписали 1 октября 2019 года после почти четырёх лет обсуждений. Документ назван в честь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Согласно положениям «формулы», в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, получивших особый статус, должны пройти выборы. Если ОБСЕ признает результаты голосования, статус приобретёт постоянную юридическую силу.

Как ранее писал NEWS.ru, Киев намерен пролонгировать закон об особом статусе Донбасса. При этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько убеждён, что Украина не собирается соблюдать какие-либо соглашения для мирного урегулирования конфликта в Донбассе.