Украинские артиллеристы провели учения на границе с Крымом

Артиллеристы Вооружённых сил Украины провели учения в Херсонской области, близ границы с российским Крымом, сообщили в ВСУ. Военные применяли беспилотники и гаубицы «Мста-Б».

По легенде учений беспилотник обнаружил продвижение бронетехники и живой силы противника в сторону украинских военных. Отмечается, что гаубицы «Мста-Б» открывали огонь в сторону «противника» с расстояния 20 километров.

Обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы усовершенствовали и навыки по расчёту координат целей, — рассказал командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев.

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