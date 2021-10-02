Украинцев предупредили о росте цен на отопление на 50%

Жителей Киева уже предупредили о скором подорожании тарифов на отопление. Цены вырастут почти на 50%, сообщили на сайте Киевской городской государственной администрации. Если раньше одна гигакалория тепла стоила 1654 гривны, то теперь киевлянам придётся платить до 2381 гривны.

Подорожает и горячая вода, обещают чиновники. Если в сентябре говорили об увеличении на 40%, то теперь речь идёт о подорожании на 50%. В итоге жители украинской столицы должны будут увеличить затраты на оплату «коммуналки» в сравнении с прошлым годом на 1–1,3 тысячи гривен (на 3,5 тысячи рублей).

В украинских регионах местные власти призвали ввести компенсации на оплату коммунальных услуг. Эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник при этом предупредил, что на сегодняшний день в платёжках украинцев отображены цены из расчёта по четыре гривны за куб газа, но предприятия очень скоро начнут покупать его уже по 7,96 гривны, то есть в два раза дороже.

Киевские власти при этом открыто заявили, что денег на субсидии для областных городов в бюджете нет. Поэтому они решили переложить ответственность за компенсацию коммунальных расходов для населения на плечи местных властей.

Ранее директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что за 30 лет независимости украинская экономика деградировала до кризисного уровня. В настоящее время она отстаёт от большинства стран мира.