Эксперт заявил о деградации украинской экономики

За 30 лет независимости украинская экономика деградировала до кризисного уровня. В настоящее время она отстаёт от большинства стран мира, приводит слова директора экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина РИА Новости.

Отмечается, что на момент распада Советского Союза в 1991 году экономика страны занимала промежуточное 52-е место в мире по размеру ВВП на душу населения. По этому показателю, в частности, Украина незначительно опережала даже страны Центральной Европы. По итогам прошлого года страна опустилась в списке почти на 40 строчек вниз, оказавшись на 91-м месте.

По словам Амелина, в 1991 году на душу населения Украины приходилось $6,9 тысячи ВВП, в настоящее время этот показатель увеличился до $13,1 тысячи. Однако этот рост не дотягивает до показателей Польши, Венгрии и Чехии, где эти цифры за аналогичный период времени поднялись с четырёх до шести раз.

При этом ВВП Украины на душу населения уступил даже Белоруссии, которая, по мнению Амелина, на момент распада СССР имела худшие предпосылки для развития национальной экономики среди всех республик СНГ.

К тому же в стране сейчас наблюдается низкая покупательная способность граждан. Так, с 1991-го она выросла всего на 89%. Для сравнения, аналогичный показатель в Белоруссии и Польше за это время поднялся на 278% и 480% соответственно.

Ранее сообщалось, что украинская гривна с момента распада СССР ослабла в 15 раз по отношению к американскому доллару. С момента же провозглашения независимости страны её национальная валюта подешевела в 90 тысяч раз.