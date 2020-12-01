Украина впервые купила оружие через структуры НАТО

https://static.news.ru/photo/890a64dc-33dd-11eb-bde9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Министерство обороны Украины совершило первую сделку через Агентство НАТО по поддержке и закупкам.

Украинская миссия при Североатлантическом альянсе поздравила Минобороны «с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки».

Поздравляем Минобороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через Агентство НАТО по поддержке и закупкам для нужд ВСУ, — говорится в сообщении пресс-службы миссии Украины при Альянсе.

Отмечается, что Киев впервые обошёлся без услуг посредников, передаёт РИА Новости. Первой закупкой стало приобретение гусеничных лент для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.

Ранее NEWS.ru сообщал о намерении Украины купить пять турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. Предстоящую сделку подтвердил главнокомандующий украинскими вооружёнными силами генерал-полковник Руслан Хомчак. Соответствующее решение уже принято, поставки дронов в войска уже распланированы. По данным СМИ, украинские власти подписали с Турцией рамочное соглашение о военном сотрудничестве, которое предполагает «углубление взаимодействия по 21 направлению». Стороны намерены развивать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей.